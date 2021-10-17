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В Украине более 11 000 новых заболевших COVID-19: в лидерах Одесская и Харьковская области

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17.10.2021, 08:20
В Украине более 11 000 новых заболевших COVID-19: в лидерах Одесская и Харьковская области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине выявили 11 288 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 983), больше всего новых случаев COVID-19 – в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях. В Киеве выявили 451 случай COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 219 инфицированных (днем ранее – 277), выздоровели – 3541 (5874), были госпитализированы – 4747 (2859).

За сутки сделали 72 970 тестов на коронавирус (90 186): методом ПЦР – 33 545 (41 360), ИФА – 5350 (7686), экспресс-тестов – 34 075 (41 140).

На утро 17 октября в Украине выявили 2 635 170 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 60 633 инфицированных, выздоровели – 2 325 997.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 451 больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 525);
Винницкая область – 178 (208);
Волынская – 269 (229);
Днепропетровская – 748 (669);
Донецкая – 934 (563);
Житомирская – 258 (666);
Закарпатская – 68 (96);
Запорожская – 678 (917);
Ивано-Франковская – 283 (232);
Киевская – 334 (365);
Кировоградская – 72 (69);
Луганская – 297 (592);
Львовская – 588 (927);
Николаевская – 294 (207);
Одесская – 1396 (1321);
Полтавская – 310 (152);
Ровенская – 309 (514);
Сумская – 638 (749);
Тернопольская – 344 (163);
Харьковская – 948 (1293);
Херсонская – 609 (831);
Хмельницкая – 384 (423);
Черкасская – 334 (291);
Черновицкая – 436 (516);
Черниговская – 128 (465).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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