В Украине более 11 000 новых заболевших COVID-19: в лидерах Одесская и Харьковская области

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине выявили 11 288 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 983), больше всего новых случаев COVID-19 – в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях. В Киеве выявили 451 случай COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 219 инфицированных (днем ранее – 277), выздоровели – 3541 (5874), были госпитализированы – 4747 (2859).

За сутки сделали 72 970 тестов на коронавирус (90 186): методом ПЦР – 33 545 (41 360), ИФА – 5350 (7686), экспресс-тестов – 34 075 (41 140).

На утро 17 октября в Украине выявили 2 635 170 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 60 633 инфицированных, выздоровели – 2 325 997.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 451 больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 525);

Винницкая область – 178 (208);

Волынская – 269 (229);

Днепропетровская – 748 (669);

Донецкая – 934 (563);

Житомирская – 258 (666);

Закарпатская – 68 (96);

Запорожская – 678 (917);

Ивано-Франковская – 283 (232);

Киевская – 334 (365);

Кировоградская – 72 (69);

Луганская – 297 (592);

Львовская – 588 (927);

Николаевская – 294 (207);

Одесская – 1396 (1321);

Полтавская – 310 (152);

Ровенская – 309 (514);

Сумская – 638 (749);

Тернопольская – 344 (163);

Харьковская – 948 (1293);

Херсонская – 609 (831);

Хмельницкая – 384 (423);

Черкасская – 334 (291);

Черновицкая – 436 (516);

Черниговская – 128 (465).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и в Верховной Раде хотят расширить этот перечень.

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Марк Сировой

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