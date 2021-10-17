В Украине более 11 000 новых заболевших COVID-19: в лидерах Одесская и Харьковская области
За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине выявили 11 288 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 983), больше всего новых случаев COVID-19 – в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (934), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях. В Киеве выявили 451 случай COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 219 инфицированных (днем ранее – 277), выздоровели – 3541 (5874), были госпитализированы – 4747 (2859).
За сутки сделали 72 970 тестов на коронавирус (90 186): методом ПЦР – 33 545 (41 360), ИФА – 5350 (7686), экспресс-тестов – 34 075 (41 140).
На утро 17 октября в Украине выявили 2 635 170 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 60 633 инфицированных, выздоровели – 2 325 997.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 451 больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 525);
Винницкая область – 178 (208);
Волынская – 269 (229);
Днепропетровская – 748 (669);
Донецкая – 934 (563);
Житомирская – 258 (666);
Закарпатская – 68 (96);
Запорожская – 678 (917);
Ивано-Франковская – 283 (232);
Киевская – 334 (365);
Кировоградская – 72 (69);
Луганская – 297 (592);
Львовская – 588 (927);
Николаевская – 294 (207);
Одесская – 1396 (1321);
Полтавская – 310 (152);
Ровенская – 309 (514);
Сумская – 638 (749);
Тернопольская – 344 (163);
Харьковская – 948 (1293);
Херсонская – 609 (831);
Хмельницкая – 384 (423);
Черкасская – 334 (291);
Черновицкая – 436 (516);
Черниговская – 128 (465).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 15 октября в Херсонской области начал действовать карантин красной зоны. Завтра красная зона вводится в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Без введения красной зоны ужесточили карантин в Харькове и Львове. Ограничения красной зоны не действуют, если 100% сотрудников и посетителей организаций полностью вакцинированы и имеют зеленый COVID-сертификат.
- В НАН говорят, что в шести областях угрожающая ситуация с койками и смертностью от COVID-19.
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и в Верховной Раде хотят расширить этот перечень.
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