Коронавирус. Смертность в мире находится на самом низком за год уровне – ВОЗ

Еженедельная смертность от коронавируса в мире находится на самом низком за год уровне, но в Европе число летальных исходов растет. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ.

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"Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень – почти 50 000 смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше", – сказал он.

Смертность от COVID-19 снижается во всех регионах мира, но исключением стала Европа, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболеваемости, отметил Гебреисус.

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По словам главы ВОЗ, смертность наиболее высока в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам.

Гебреисус говорит, что три страны еще не начали вакцинацию (Бурунди, Эритрея, КНДР), 56 стран (большинство из них в Африке) не достигли цели в 10% вакцинированного населения к концу сентября, а еще больше стран рискуют не достичь целевого показателя в 40% привитого населения к концу года.

Половина остальных стран ограничены в поставках вакцин, отмечает глава ВОЗ. Он призвал государства и компании, которые контролируют глобальные поставки вакцин, сделать приоритетом механизмы COVAX (предоставление вакцин от более богатых стран менее богатым) и AVAT (поставки вакцин в страны Африки).

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Марк Сировой

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