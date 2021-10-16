Ляшко о бустерной вакцинации от COVID-19: Скорее всего, она будет

В Украине, скорее всего, будет введена дополнительная (бустерная) вакцинация от COVID-19. Об этом сказал глава МОЗ Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

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"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная ли, или повторная двойная вакцинация. Это вопрос к рассмотрению. Но мы пока что не на том уровне охвата вакцинами взрослого населения, чтобы говорить уже о внедрении бустерной или повторной вакцинации", – сказал Ляшко.

Также министр вновь призвал граждан вакцинироваться: "Это вакцина для жизни. И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то мы вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье".

Бустерная вакцинация – дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих.

ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.

Ученые из США считают, что третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться.

4 октября европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer.

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Владислав Сердюк

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