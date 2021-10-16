Ляшко о бустерной вакцинации от COVID-19: Скорее всего, она будет
В Украине, скорее всего, будет введена дополнительная (бустерная) вакцинация от COVID-19. Об этом сказал глава МОЗ Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.
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"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная ли, или повторная двойная вакцинация. Это вопрос к рассмотрению. Но мы пока что не на том уровне охвата вакцинами взрослого населения, чтобы говорить уже о внедрении бустерной или повторной вакцинации", – сказал Ляшко.
Также министр вновь призвал граждан вакцинироваться: "Это вакцина для жизни. И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то мы вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье".
Бустерная вакцинация – дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих.
- ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.
- Ученые из США считают, что третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться.
- 4 октября европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer.
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