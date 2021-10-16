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Ляшко о бустерной вакцинации от COVID-19: Скорее всего, она будет

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 11:53
Ляшко о бустерной вакцинации от COVID-19: Скорее всего, она будет - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине, скорее всего, будет введена дополнительная (бустерная) вакцинация от COVID-19. Об этом сказал глава МОЗ Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

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"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная ли, или повторная двойная вакцинация. Это вопрос к рассмотрению. Но мы пока что не на том уровне охвата вакцинами взрослого населения, чтобы говорить уже о внедрении бустерной или повторной вакцинации", – сказал Ляшко.

Также министр вновь призвал граждан вакцинироваться: "Это вакцина для жизни. И все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то мы вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье". 

Бустерная вакцинация – дополнительная доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих. 

Читайте также: Третья доза Pfizer или AstraZeneca после двух доз CoronaVac: есть первое исследование

Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19 бустерная вакцинация
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