COVID-19. В желтой зоне остается Киев и семь областей, остальные – в красной и оранжевой

Желтой зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, соответствуют Киев и семь областей, все остальные области – в красной или оранжевой зонах. Об этом говорится в данных на сайте Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 17 октября в Украине действуют такие зоны карантина:

Красная – Херсонская;

Оранжевая – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская;

Желтая – Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская.

Во всех областях оранжевой зоны, кроме Киевской и Черкасской, превышен уровень госпитализации больных COVID-19 или людей с подозрением на коронавирус. Также в ряде областей оранжевой зоны превышены коэффициент позитивных тестов на коронавирус и показатель загруженности коек с кислородом.

Оранжевая зона не означает обязательного ужесточения карантина, объясняют в Минздраве. Но она является маркером, что область приближается к красной зоне – и местная власть может вводить новы ограничения.

Детальнее о карантинных показателях можно узнать из таблицы Минздрава (нажмите, чтобы ее увеличить).

Читайте также: МОЗ расширяет список организаций, работники которых обязаны вакцинироваться от COVID-19

15 октября в Херсонской области начал действовать карантин красной зоны. Завтра красная зона вводится в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях. Ограничения красной зоны не действуют, если 100% сотрудников и посетителей организаций полностью вакцинированы и имеют зеленый COVID-сертификат.

Без введения красной зоны ужесточили карантин в Харькове и Львове.

Читайте также: Ляшко: В реанимациях – все невакцинированые от коронавируса

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.