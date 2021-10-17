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COVID-19. В желтой зоне остается Киев и семь областей, остальные – в красной и оранжевой

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2021, 10:54
COVID-19. В желтой зоне остается Киев и семь областей, остальные – в красной и оранжевой - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Желтой зоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, соответствуют Киев и семь областей, все остальные области – в красной или оранжевой зонах. Об этом говорится в данных на сайте Минздрава.

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На утро 17 октября в Украине действуют такие зоны карантина:

Красная – Херсонская;

Оранжевая – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская;

Желтая – Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская.

Во всех областях оранжевой зоны, кроме Киевской и Черкасской, превышен уровень госпитализации больных COVID-19 или людей с подозрением на коронавирус. Также в ряде областей оранжевой зоны превышены коэффициент позитивных тестов на коронавирус и показатель загруженности коек с кислородом.

Оранжевая зона не означает обязательного ужесточения карантина, объясняют в Минздраве. Но она является маркером, что область приближается к красной зоне – и местная власть может вводить новы ограничения.

Детальнее о карантинных показателях можно узнать из таблицы Минздрава (нажмите, чтобы ее увеличить).

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COVID-19. В желтой зоне остается Киев и семь областей, остальные – в красной и оранжевой

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Марк Сировой
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коронавирус COVID-19 карантин киев области красная зона оранжевая зона желтая зона
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