Во Львове из-за коронавируса прекратят работу ночные клубы – Садовый

Ночные клубы во Львове приостановят работу, а центры вакцинации будут работать дольше. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ночным клубам работать запрещено. Все заведения питания могут работать исключительно до 23 часов", – написал мэр.

Также он отметил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям утвердили протокол проверки вакцинации сотрудников заведений, и призвал руководителей придерживаться этих правил.

Кроме этого, по словам Садового, из-за резкого роста количества желающих вакцинироваться во Львове продлят время работы центров вакцинации.

До 1 ноября 2021 года школьников во Львове отправили на каникулы.

12 октября на львовский матч между командами Украины и Боснии и Герцеговины решили пускать только по ПЦР-тестам или сертификатам о вакцинации.

Читайте также: Коронавирус. За воскресенье выявили 9524 заболевших, больше всего в Одесской области

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.