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Во Львове из-за коронавируса прекратят работу ночные клубы – Садовый

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 17:32
Во Львове из-за коронавируса прекратят работу ночные клубы – Садовый - Фото
Андрей Садовый (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ночные клубы во Львове приостановят работу, а центры вакцинации будут работать дольше. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

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"Ночным клубам работать запрещено. Все заведения питания могут работать исключительно до 23 часов", – написал мэр.

Также он отметил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям утвердили протокол проверки вакцинации сотрудников заведений, и призвал руководителей придерживаться этих правил.

Кроме этого, по словам Садового, из-за резкого роста количества желающих вакцинироваться во Львове продлят время работы центров вакцинации.

Во Львове из-за коронавируса прекратят работу ночные клубы – Садовый

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Виктория Найдёнова
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Львов андрей садовой пандемия коронавирус   COVID-19
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