Во Львове из-за коронавируса прекратят работу ночные клубы – Садовый
18.10.2021, 17:32
Андрей Садовый (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Ночные клубы во Львове приостановят работу, а центры вакцинации будут работать дольше. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.
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"Ночным клубам работать запрещено. Все заведения питания могут работать исключительно до 23 часов", – написал мэр.
Также он отметил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям утвердили протокол проверки вакцинации сотрудников заведений, и призвал руководителей придерживаться этих правил.
Кроме этого, по словам Садового, из-за резкого роста количества желающих вакцинироваться во Львове продлят время работы центров вакцинации.
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- 12 октября на львовский матч между командами Украины и Боснии и Герцеговины решили пускать только по ПЦР-тестам или сертификатам о вакцинации.
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