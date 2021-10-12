UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На матч Украина – Босния и Герцеговина пустят только привитых от COVID-19 или с тестами

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 17:18
На матч Украина – Босния и Герцеговина пустят только привитых от COVID-19 или с тестами - Фото
Стадион Арена-Львов. Фото: arenalviv.com

На львовский матч между командами Украины и Боснии и Герцеговины будут пускать только по ПЦР-тестам или сертификатам о вакцинации. Об этом сообщает полиция Львовской области на своей Facebook-странице.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Международный отборочный матч Чемпионата мира по футболу 2022 года состоится на стадионе "Арена-Львов".

На стадион будут пускать по билетам, но только тех, кто имеет негативные ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации от коронавируса, их наличие будут проверять стюарты.

На матч Украина – Босния и Герцеговина пустят только привитых от COVID-19 или с тестами
  • По данным соцопроса, проведенного в августе 2021 года, 56,5% украинцев не планируют прививаться от коронавируса.
  • С 10 октября в Харькове ввели карантинные ограничения, установленные для оранжевого уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Читайте также: Футбол. Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Львов футбол коронавирус   COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 