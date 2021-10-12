На матч Украина – Босния и Герцеговина пустят только привитых от COVID-19 или с тестами

На львовский матч между командами Украины и Боснии и Герцеговины будут пускать только по ПЦР-тестам или сертификатам о вакцинации. Об этом сообщает полиция Львовской области на своей Facebook-странице.

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Международный отборочный матч Чемпионата мира по футболу 2022 года состоится на стадионе "Арена-Львов".

На стадион будут пускать по билетам, но только тех, кто имеет негативные ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации от коронавируса, их наличие будут проверять стюарты.

По данным соцопроса, проведенного в августе 2021 года, 56,5% украинцев не планируют прививаться от коронавируса.

С 10 октября в Харькове ввели карантинные ограничения, установленные для оранжевого уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Виктория Найдёнова

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