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Футбол. Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 07:18
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)
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Сегодня сборная Украины по футболу сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

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Игра пройдет на стадионе Арена-Львов, на котором украинская команда еще ни разу не проигрывала. Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина можно будет во вторник 12 октября в 21:45 на каналах Украина, Футбол 1 и платформе OLL.TV.

Турнирное положение

Обе команды укрепили свои позиции в борьбе за второе место в группе D. Оно позволит сыграть в плей-офф за право играть на ЧМ-2022.

Украина со счетом 2:1 в прошлом туре победила прямого конкурента – Финляндию. Босния и Герцеговина обыграла Казахстан – 0:2.

Сейчас украинцы опережают боснийцев на два очка, однако команда с Балканского полуострова сыграла на один матч меньше.

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Футбол. Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн

Потери

Украина проводит этот сбор без нескольких ключевых игроков. Травмированы основной центральный полузащитник Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), левый защитник Виталий Миколенко и атакующий хавбек Виталий Буяльский (оба – "Динамо").

Кроме того, и. о. главного тренера Александр Петраков после конфликта не вызвал в сборную центрхава "Аталанты" Руслана Малиновского.

У Боснии и Герцеговины травмированы или болеют Раде Крунич ("Милан"), Миралем Пьянич ("Бешикташ"), Матео Сушич ("Клуж"), Синиша Саничанин ("Партизан") и Стипе Лончар ("Ференцварош"), сообщал канал Футбол.

  • Сборная Украины лишь раз в своей истории играла на Чемпионатах мира. Это было в 2006 году в Германии, тогда желто-синие под руководством Олега Блохина дошли до четвертьфинала.
  • В этом отборочном цикле на ЧМ у сборной Украины остались лишь матчи с боснийцами – сегодня и в ноябре.

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Марк Сировой
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