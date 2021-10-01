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Футбол. Украинец попал в сборную месяца чемпионата Италии, но не в сборную Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 09:35
Футбол. Украинец попал в сборную месяца чемпионата Италии, но не в сборную Украины - Фото
Руслан Малиновский (фото - ЕРА)

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, которого не вызвали в сборную Украины, попал в символическую сборную месяца чемпионата Италии по версии аналитического портала WhoScored.

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Малиновский в сентябре провел четыре матча за "Аталанту" в Серии А. Он отметился голевой передачей в матче с "Сассуоло" и голом в игре с действующим чемпионом "Италии" – миланским "Интером".

В сборную месяца Малиновский попал с оценкой 7,69. Также в сборную месяца попали шесть игроков Наполи, которое выиграло все шесть матчей Серии А в новом сезоне и занимает в ней первое место. Кроме них, в сборной месяца представлены по игроку Милана, Интера, Торино и Ювентуса.

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Малиновский, несмотря на успешный месяц в "Аталанте", не вызван в сборную Украины на октябрьские матчи. И. о. главного тренера сборной Александр Петраков утверждал, что на сентябрьском сборе футболист обижался из-за потери места в стартовом составе и просил отпустить его в клуб перед товарищеским матчем с Чехией.

Малиновский в Instagram отрицал любые обиды и конфликты. Он также говорил, что Петраков якобы сказал другим игрокам – Малиновский не подходит под его схему игры.

В конце сентября, когда хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил травму, но Петраков все равно не вызвал Малиновского в сборную, хоть тот и играет на той же позиции, что и легионер английского клуба.

  • Малиновский был одним из лидеров сборной Украины и лучшим ассистентом итальянской Серии А в прошлом сезоне. Однако на фоне проблем со здоровьем не показал свой максимальный уровень в матчах сборной на Евро-2020.
  • Летом в сборной Украины сменился главный тренер, вместо Андрея Шевченко эту должность с приставкой и. о. занял Александр Петраков.
  • Во время первого сбора под руководством Петракова Украина сыграла три ничьи: с Казахстаном (2:2)Францией (1:1) (оба матча – отбор на ЧМ-2022) и Чехией (1:1) (товарищеская игра). Малиновский выходил на замены в играх против казахов и французов.
  • В октябре сборная Украины в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет с Финляндией и Боснией и Герцеговиной. Завершится отбор 11 ноября матчем против все тех же боснийцев.

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Марк Сировой
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