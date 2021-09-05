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Футбол. Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 00:31
Футбол. Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022 - Фото
Украина - Франция (Фото - УАФ)

Сегодня сборная Украины по футболу сыграла вничью с Францией в групповом этапе отбора на Чемпионат мира-2022. Матч на НСК Олимпийский в Киеве закончился со счетом 1:1, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Изначально украинская сборная повела в счете благодаря дебютному голу полузащитника Николая Шапаренко, но после перерыва Франция отыгралась.

По сравнению с игрой в Казахстане, в стартовом составе украинской сборной произошло сразу пять изменений. В защите вместо Эдуарда Соболя и Александра Караваева вышли Сергей Кривцов и Александр Тимчик, а в средней линии Сергея Сидорчука, Александра Зинченко и Виталия Буяльского заменили Тарас Степаненко, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков. Расстановка с тремя центральными защитниками и одним форвардом осталась неизменной.

Шапаренко забил гол на 44-й минуте, но уже в начале второго тайма сборная Франции отыгралась. Энтони Марсьяль забил гол на 50-й минуте. В последние минуты мяч лучше держался у гостей, но счет не изменился.

Украина в пятый раз в этом цикле завершила игру вничью.

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Оксана Житнюк
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чемпионат мира футбол ЧМ-2022
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