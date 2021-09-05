Футбол. Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022
Сегодня сборная Украины по футболу сыграла вничью с Францией в групповом этапе отбора на Чемпионат мира-2022. Матч на НСК Олимпийский в Киеве закончился со счетом 1:1, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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Изначально украинская сборная повела в счете благодаря дебютному голу полузащитника Николая Шапаренко, но после перерыва Франция отыгралась.
По сравнению с игрой в Казахстане, в стартовом составе украинской сборной произошло сразу пять изменений. В защите вместо Эдуарда Соболя и Александра Караваева вышли Сергей Кривцов и Александр Тимчик, а в средней линии Сергея Сидорчука, Александра Зинченко и Виталия Буяльского заменили Тарас Степаненко, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков. Расстановка с тремя центральными защитниками и одним форвардом осталась неизменной.
Шапаренко забил гол на 44-й минуте, но уже в начале второго тайма сборная Франции отыгралась. Энтони Марсьяль забил гол на 50-й минуте. В последние минуты мяч лучше держался у гостей, но счет не изменился.
Украина в пятый раз в этом цикле завершила игру вничью.
- 1 августа сборную Украины покинул главный тренер Андрей Шевченко, несмотря на успех команды на Евро-2020.
- Главным кандидатом на вакантную должность называли Сергея Реброва. Он сказал, что был бы счастлив тренировать сборную Украины, но сейчас имеет контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ.
- В ночь на 18 августа Петракова назначили и.о. главного тренера сборной Украины.
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