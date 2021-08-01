Шевченко объявил об окончании контракта со сборной: Всем спасибо, это была усердная работа

Контракт главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с Украинской ассоциацией футбола завершился. Он написал в Instagram речь, похожую на прощальную.

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"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была усердная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", – написал он.

В УАФ пока об уходе Шевченко не сообщали. Из его поста также непонятно, возможно ли продление контракта. LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу УАФ.

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Марк Сировой

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