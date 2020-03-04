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Футбол. Лига наций: определена группа сборной Украины, соперники сложные

Футбол. Лига наций: определена группа сборной Украины, соперники сложные - Фото
Фото: EPA
04.03.2020, 00:05

Определились соперники сборной Украины в Лиге наций, главный тренер Андрей Шевченко отметил, что группа – тяжелая

В Амстердаме провели жеребьевку нового европейского футбольного турнира среди сборных - Лиги наций. Во втором розыгрыше турнира Украина сыграет в группе с Германией, Испанией и Швейцарией.

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Украина попала в группу №4 в первом – сильнейшем дивизионе Лиги наций.

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Публикация от UEFA (@uefa_official)

Главный тренер сборной Андрей Шевченко отметил, что Украины досталась тяжелая группа и назвал задачей украинцев - закрепиться в высшем дивизионе.

Во втором розыгрыше ЛН Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил изменить формат соревнований, создав группы, в которых будут выступать по четыре сборные. В первом в истории розыгрыше турнира в большинстве групп было по три команды, поэтому в каждый игровой день какая-либо из сборных была вынуждена играть товарищеский матч, потому что для нее не было соперника.

Идея Лиги наций состоит в том, чтобы европейские сборные не играли товарищеские матчи.

Все матчи группового этапа ЛН состоятся осенью. Игровые дни: 3-5 и 6-8 сентября, 8-10 и 11-13 октября, 12-14 и 15-17 ноября.

Результаты жеребьевки команд в Лиге наций

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Медведева Наталия
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