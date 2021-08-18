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Александр Петраков стал новым тренером сборной Украины. Он выигрывал Чемпионат мира

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 06:35
Александр Петраков стал новым тренером сборной Украины. Он выигрывал Чемпионат мира - Фото
Александр Петраков и Андрей Павелко (фото - Андрей Павелко, Facebook)

Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины. Победитель юношеского Чемпионата мира U-20 будет работать с приставкой "исполняющий обязанности", сообщил глубокой ночью в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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По его словам, назначение утвердил исполком УАФ. Петраков в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет готовить сборную Украину к дальнейшим матчам квалификации на Чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Наивысшим достижением Петракова была победа со сборной Украины U-20 на юношеском Чемпионате мира в 2019 года. Он возглавлял юношеские сборные с 2010 года, в последнее время тренировал возрастную категорию U-17.

В 1990-е тренировал "Торпедо" Запорожье, "ЦСКА-2" Киев, "Спартак" Сумы и "Винницу". С начала 2000-х начал работать на детско-юношеском уровне – с киевскими "Динамо" и "РВУФК".

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Марк Сировой
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Александр Петраков сборная украины тренер андрей шевченко уаф Андрей Павелко
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