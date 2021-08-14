Украинский футболист Роман Яремчук забил первый гол за португальскую "Бенфику" в матчах Примейра-Лиги.

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Яремчук смог забить после навеса с фланга в ворота "Ароки". Кроме того, он также отдал голевую передачу на партнера по команде Джанлуку Вальдшмидта.

31 июля стало известно, что Яремчук перешел в "Бенфику" за 17 млн евро из бельгийского "Гента".

Уже в матче Лиги чемпионов против московского "Спартака" украинец рикошетом помог своей команде забить гол.

Станислав Стороженко

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