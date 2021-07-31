UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За 17 млн евро. Яремчук переходит из "Гента" в "Бенфику"

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 21:45
За 17 млн евро. Яремчук переходит из
Роман Яремчук и президент Бенфики Руй Кошта (Фото – пресс-служба Бенфики)

Украинский нападающий Роман Яремчук перешел из "Гента" в португальский футбольный клуб "Бенфика". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представление Яремчука пройдет завтра, 1 августа 2021 года. Контракт Яремчука с "Бенфикой" заключен до 30 июня 2026 года.

Сумма трансфера составила 17 млн евро, сообщает A Bola.

Яремчук вместе с Андреем Ярмоленко стал лучшим бомбардиром сборной Украины на Евро-2020, каждый забил по два гола.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Роман Яремчук футбол гент бенфика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 