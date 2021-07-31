За 17 млн евро. Яремчук переходит из "Гента" в "Бенфику"
31.07.2021, 21:45
Роман Яремчук и президент Бенфики Руй Кошта (Фото – пресс-служба Бенфики)
Украинский нападающий Роман Яремчук перешел из "Гента" в португальский футбольный клуб "Бенфика". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
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Представление Яремчука пройдет завтра, 1 августа 2021 года. Контракт Яремчука с "Бенфикой" заключен до 30 июня 2026 года.
Сумма трансфера составила 17 млн евро, сообщает A Bola.
Яремчук вместе с Андреем Ярмоленко стал лучшим бомбардиром сборной Украины на Евро-2020, каждый забил по два гола.
- В марте 2021 года Яремчук, играя за "Гент", забил победный гол в чемпионате Бельгии.
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