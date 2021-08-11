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ЛЧ. Украинский форвард Яремчук создал гол "Бенфики" московскому "Спартаку" – видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 07:25
ЛЧ. Украинский форвард Яремчук создал гол
Роман Яремчук, гол в матче Бенфика 2 - 0 Спартак, квалификация Лиги чемпионов (фото - ЕРА)

Форвард сборной Украины и новичок лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук помог своей команде забить гол московском "Спартаку" в матче квалификации Лиги чемпионов.

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Эпизод произошел в компенсированное время, на 90+2 минуте (на видео – 00:35). Яремчук мощно пробил по воротам с линии вратарской площадки – и мяч рикошетом от Самуэля Жиго залетел в ворота. Гол на украинского форварда не записали – он засчитан как автогол защитника московского клуба.

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Матч "Бенфика" – "Спартак" закончился со счетом 2:0 в пользу португальцев, еще один гол на 57-й минуте забил Жоау Мариу.

"Орлы" выигрывают двухматчевое противостояние с общим счетом 4:0 и выходят в плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграют с "ПСВ" из нидерландского города Эйндховен.

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Видео – Sport Lisboa e Benfica/YouTube

Марк Сировой
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Роман Яремчук видео Лига чемпионов гол ЛЧ спартак бенфика самуэль жиго
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