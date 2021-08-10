Легендарный нападающий сборной Аргентины по футболу, а также экс-игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси перешел в парижский "Пари Сен-Жермен". Об этом стало известно во время презентации игрока.

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На сайте ПСЖ объявили о подписании Месси двухлетнего контракта с опцией продления на год.

"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже, – сказал Лео Месси после подписания контракта. – Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с ними что-то отличное для клуба и для болельщиков. Мне не терпится попасть на поле Парк де Пренс".

Месси являлся воспитанником академии "Барселоны" – "Ла Масии". За первую команду каталонского клуба он дебютировал в 2004 году.

С "Барселоной" Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз – Чемпионат Испании, семь – Кубок Испании, восемь – Суперкубок Испании, три – Суперкубок Европы, три – Чемпионат мира среди клубов.

Шесть раз Месси получал индивидуальную награду Золотой мяч как лучший футболист мира.

1 июля у Месси закончился контракт с "Барселоной", игрок и клуб планировали подписать новый.

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Станислав Стороженко , Наталия Медведева

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