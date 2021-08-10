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Официально | Месси перешел в "Пари Сен-Жермен"

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 23:34
Месси перешел в
Скриншот Twitter/PSG

Легендарный нападающий сборной Аргентины по футболу, а также экс-игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси перешел в парижский "Пари Сен-Жермен". Об этом стало известно во время презентации игрока. 

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На сайте ПСЖ объявили о подписании Месси двухлетнего контракта с опцией продления на год.

"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже, – сказал Лео Месси после подписания контракта. – Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с ними что-то отличное для клуба и для болельщиков. Мне не терпится попасть на поле Парк де Пренс".

Месси являлся воспитанником академии "Барселоны" – "Ла Масии". За первую команду каталонского клуба он дебютировал в 2004 году.

  • С "Барселоной" Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз – Чемпионат Испании, семь – Кубок Испании, восемь – Суперкубок Испании, три – Суперкубок Европы, три – Чемпионат мира среди клубов.
  • Шесть раз Месси получал индивидуальную награду Золотой мяч как лучший футболист мира.
  • 1 июля у Месси закончился контракт с "Барселоной", игрок и клуб планировали подписать новый.

Читайте также: Чуть с другой стороны. Или почему Лионель Месси ушел из Барсы из-за фанатов

Станислав Стороженко, Наталия Медведева
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Лионель Месси ПСЖ
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