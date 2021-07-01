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Футбол. Месси остался без клуба – его контракт с "Барселоной" закончился

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 09:21
Футбол. Месси остался без клуба – его контракт с
Лионель Месси (фото - ЕРА)

Легендарный футболист Лионель Месси остался без клуба, так как его контракт с испанской "Барселоной" закончился. Об этом сообщает Marca.

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Как отмечается, контракт Месси с "Барселоной" был подписан до 30 июня, он истек сегодня в полночь – и аргентинский футболист стал свободным агентом.

Президент клуба Жоан Лапорта упорно трудился, чтобы убедить Месси продлить контракт до истечения срока его действия, однако этого не произошло, пишут журналисты.

В издании отмечают, что завершение контракта еще не означает окончательный уход Месси из "Барселоны". В руководстве клуба считают, что он подпишет новое соглашение и продолжит выступать за каталонцев, однако на данный момент Месси все же не игрок "Барселоны".

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По данным издания, у Лапорты и отца-агента Месси "очень хорошие отношения", но есть несколько аспектов нового контракта, которые еще предстоит урегулировать. Соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, возможно, через несколько дней, однако пока этого не произошло, пишут журналисты. 

Такая ситуация не нравится ни руководству клуба, ни спонсорам, отмечают в издании. Например, Nike пока не может продвигать клубные футболки "Барселоны" с Месси, а другие спонсоры не хотят подписывать с клубом новые соглашения, пока аргентинец гарантировано не останется в стане "блаугранас".

Сам Месси сейчас находится в расположении сборной Аргентины, с которой выступает на Копа Америка-2021.

  • Месси является воспитанником академии "Барселоны" – "Ла Масии". За первую команду каталонского клуба он дебютировал в 2004 году.
  • С "Барселоной" Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз – Чемпионат Испании, семь – Кубок Испании, восемь – Суперкубок Испании, три – Суперкубок Европы, три – Чемпионат мира среди клубов.
  • Шесть раз Месси получал индивидуальную награду Золотой мяч как лучший футболист мира. 

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Марк Сировой
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