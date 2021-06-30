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Танцы в раздевалке и слезы на глазах. Как сборная Украины праздновала победу над Швецией

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 08:37
Танцы в раздевалке и слезы на глазах. Как сборная Украины праздновала победу над Швецией - Фото
Сборная Украины после матча Швеция 1 - 2 Украина, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Сборная Украины по футболу эмоционально отреагировала на победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

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Признанный УЕФА лучшим игроком матча Александр Зинченко (он забил гол и отдал голевую передачу) едва сдерживал слезы, когда давал комментарий после игры в эфире программы Великий футбол на канале Футбол 1.

"Это победа для всей страны. Это историческое достижение. Я советую всем радоваться, ведь мы живем один раз, и таких моментов больше может не быть. Мне очень сложно было настроиться на игру. В первые три игры вылилось много критики на всю команду и в частности на меня. Я чувствовал ответственность, что могу дать больше команде. Я очень рад и горжусь тем, что мы сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что мы можем достигать поставленных целей", – сказал он.

Для Зинченко это включение в прямой эфир было особенно эмоциональным, ведь он давал комментарий своей беременной жене Владе Щегловой ("Седан"), которая работает журналисткой на канале.

Забивший решающий гол на последних минутах форвард Артем Довбик в эфире Великого футбола сказал, что пока до конца не осознает произошедшее.

"У меня нет слов просто. Наверное, это судьба. Такое стечение обстоятельств было. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам и ожидать свой момент, свой шанс. Поэтому я его все-таки дождался", – сказал он.   

В раздевалке же, судя по соцсетям футболистов, царила праздничная атмосфера. Вот так, например, танцевали форвард Роман Яремчук и хавбек Евгений Макаренко.

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Публикация от Брутальний Футбол (@brutfootball)

А вот – радостное послематчевое фото футболистов, тренеров и персонала сборной.

При этом главный тренер Андрей Шевченко, видимо, провел в раздевалке и разбор матча по горячим следам. Соответствующее фото опубликовал в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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Марк Сировой
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Александр Зинченко Роман Яремчук сборная Швеции андрей шевченко сборная украины евро-2020 артем довбик
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