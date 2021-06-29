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Феерия голов, серия пенальти и вылет чемпионов мира. Как прошла 1/8 Евро-2020 – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 06:44
Феерия голов, серия пенальти и вылет чемпионов мира. Как прошла 1/8 Евро-2020 – фото - Фото
Евро-2020, сборная Швейцарии после незабитого пенальти Мбаппе и победы над Францией (фото - ЕРА)

Вчера в 1/8 финала Евро-2020 прошло два матча: Хорватия 3:5 Испания и Франция 3:3 Швейцария (4:5 в серии пенальти).

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Первыми выдали триллер хорваты с испанцами. На 20-й минуте хавбек Испании Педри отметился автоголом: он отдал пас с центра поля, вратарь Симон не смог его принять – и мяч угодил в ворота. На 38-й Сарабия сравнял счет, сыграв на добивании. На перерыв команды уходили при счете 1:1.

На 57-й Сзсар Аспиликуэта вывел испанцев вперед, замкнув головой подачу с фланга. На 77-й Ферран Торрес выиграл забег у защитника, вышел один на один с вратарем и забил третий гол испанцев.

Однако хорваты сделали чудок-камбек. На 85-й Оршич воспользовался суетой в штрафной площадке и забил в пустые ворота. На 90+3-й Пашалич уверенным ударом головой замкнул фланговую подачу. 3:3!

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В экстра-тайме на 101-й минуте Альваро Мората выстрелил в девятку из штрафной площади и вновь вывел испанцев вперед. А на 104-й Оярсабаль установил финальный счет встречи, пробив метров с десяти в нижний от голкипера угол. 3:5! Испания выходит в 1/4 финала Евро-2020!

Во втором матче действующий чемпион мира, сборная Франции, играла со Швейцарией. На 15-й Сеферович выиграл верховую борьбу и ударом головой открыл счет в матче.

Французам удалось сравнять счет на 57-й минуте – выход один на один реализовал Карим Бензема. На 59-й все тот же Бензема вывел свою команду вперед, добив мяч в пустые ворота после удара Гризмана. На 75-й Поль Погба забил роскошный гол ударом в девятку из-за штрафной.

Однако и швейцарцам удалось сделать камбек. На 81-й Сеферович снова ударом головой замкнул подачу с фланга. А на 90-й Гавранович точно пробил под штангу почти с линии штрафной.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. Ситуация не изменилась и в экстра-таймах – команды перешли к серии пенальти. За Швейцарию забили Гавранович, Шер, Аканджи, Варгас и Мехмеди. За Францию – Погба, Жиру, Тюрам и Кимпембе.

К решающем удару подошел молодой суперталант Килиан Мбаппе. Француз пробил на удобной для вратаря высоте – и Янн Соммер отбил мяч. Мбаппе не забил решающий пенальти, чемпионы мира вылетают с Евро-2020, дальше проходит Швейцария.

Таким образом уже известны три пары 1/4 финала Евро-2020: Швейцария – Испания (2 июля), Бельгия – Италия (2 июля), Чехия – Дания (3 июля). С Евро-2020 уже вылетели два фаворита: сборная Нидерландов и пока еще действующий чемпион Европы, сборная Португалии.  Сегодня также определится последняя пара четвертьфиналистов. За право выйти в 1/4 cыграют Швеция – Украина и Англия – Германия.    

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Марк Сировой
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