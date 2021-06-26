"Агрессивный футбол". Лидер сборной Украины оценил сборную Швеции на Евро-2020

Сборная Швеции показывает хороший агрессивный футбол и заслуженно выиграла группу Е на Евро-2020. Так оценил соперника сборной Украины по 1/8 финала Евро-2020 лидер команды Андрей Ярмоленко, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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"Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол, она заслужено победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший", – сказал украинский вингер.

По его словам, матч со Швецией будет проходить при "идеальной для футбола погоде", ведь он состоится в более прохладном Глазго, а не в жарком Бухаресте, где сборная тренировалась и играла два предыдущих матча Евро-2020.

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Ярмоленко не стал раскрывать, по какой схеме украинцы планируют играть со шведами, сказав, что это – вопрос к тренерам. "Со своей стороны мы можем отвечать только за самоотдачу и выполнение того задания, которое поставят перед нами тренера", – пояснил он.

Ярмоленко также поблагодарил сборную Швеции, победа которой над Польшей позволила Украина сыграть в плей-офф Евро-2020.

"Могу сказать спасибо сборной Швеции. Теперь мы встретимся с ней. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока наша игра оставляет желать лучшего, следовательно, постараемся исправиться", – добавил футболист сборной Украины.

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Марк Сировой

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