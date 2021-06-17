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Сборная Украины обыграла Северную Македонию на Евро-2020 со счетом 2:1 – фото

17.06.2021, 17:50
Сборная Украины обыграла Северную Македонию на Евро-2020 со счетом 2:1 – фото - Фото
Игроки сборной Украины после второго забитого мяча в ворота Северной Македонии (Фото - ЕРА)

Сборная Украины по футболу обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1 в рамках Чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Матч состоялся на Национальном стадионе в Бухаресте. 

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Украинская команда забила уже на 29 минуте игры – голом отличился Андрей Ярмоленко. Игрок лондонского "Вест Хэма" переправил мяч в ворота после паса пяткой от Караваева – тот сделал передачу после навеса с углового (1:0). 

Через 5 минут Ярмоленко отдал прострел в правый угол штрафной на ход форварду Роману Яремчуку. Игрок вышел один на один с вратарем Северной Македонии Столе Димитриевски и точно пробил в ближний угол (2:0).

Соперники имели возможность отыграться уже на 39 минуте поединка: Горан Пандев забил мяч в ворота Георгия Бущана, однако аргентинская бригада арбитров не засчитала взятие ворот. 

В начале второго тайма Украина и Северная Македонии обменялись опасными моментами: на 47-й Ариян Адеми безрезультатно пробил из-за пределов штрафной, а на 51-й Руслан Малиновский опасно пробил со штрафного – Димитриевски в падении отбил мяч. 

Македонцы отыграли один мяч на 57-й минуте: после удара Александара Трайковски в "девятку" Бущан перевел мяч в перекладину, после чего Караваев сфолил на Пандеве – судья поставил пенальти. Бущан отразил удар Эзджана Алиоски, однако тот забил на добивании (2:1). 

На 81-ой сборная Украины заработала штрафной у ворот Северной Македонии, удар наносил Малиновский: он пробил с острого угла — но сработала стенка. Через 3 минуты арбитр пересмотрел момент удара в повторе. Оказалось, что один из македонцев сыграл рукой – пенальти. 

Реализовывать его подошел Малиновский, однако не смог пробить вратаря противника.

Украина обыграла Северную Македонию и по статистике матча: 17 ударов по воротам против 14, владение мячом – 53% на 47%.

Сегодня вечером сыграют другие соперники Украины по группе: Австрия и Нидерланды – игра состоится в 22:00.  

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Станислав Стороженко
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