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Форвард сборной Чехии забил гол с центра поля на Евро-2020: таких не видели 40 лет – видео

15.06.2021, 07:59
Форвард сборной Чехии забил гол с центра поля на Евро-2020: таких не видели 40 лет – видео - Фото
Патрик Шик после гола с центра поля в матче Шотландия 0 - 2 Чехия на Евро-2020 (фото - ЕРА)

Форвард сборной Чехии Патрик Шик забил гол с центра поля в матче Евро-2020 против Шотландии. По данным статистического ресурса Opta, таких голов на чемпионате Европы не забивали более 40 лет.

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На 52-й минуте Шотландия обрезалась при позиционной атаке. Мяч отскочил к Шику, который находился у центрального круга. Он сильно и точно пробил в касание с центра поля, перебросив вышедшего далеко из ворот голкипера.

УЕФА уже назвал гол Шика претендентом на лучший гол первого тура группового этапа Евро-2020.

А статистический портал Opta отмечает, что Шик забил с 45 метров (49,7 ярдов). Это является самым дальним голом на чемпионатах Европы с 1980 года.

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Это был второй гол Шика в матче, первый он забил головой после подачи в штрафную площадку. Чехия в итоге победила Шотландию со счетом 2:0 и возглавила группу D. В параллельном матче группы Англия обыграла Хорватию (1:0). Соответственно англичане идут на втором месте, хорваты – на третьем, шотландцы – на четвертом.

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Марк Сировой
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