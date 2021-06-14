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"Я не сдамся". Футболист сборной Дании дал первый комментарий после остановки сердца

14.06.2021, 11:51
Кристиан Эриксен в матче Дания - Финляндия на Евро-2020 (фото - ЕРА)

Переживший остановку сердца во время матча на Евро-2020 футболист сборной Дании и миланского "Интера" Кристиан Эриксен заявил, что не намерен сдаваться. Об этом он сказал в комментарии Gazetto Dello Sport, передает в Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

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"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что случилось. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сделали для меня", – сказал Эриксен.

Романо отметил, что Эриксен передал слова журналистам через своего менеджера.

Вчера врач сборной Дании Мортен Боэсен подтвердил на пресс-конференции, что сердце Эриксена остановилось во время матча, однако его удалось "довольно быстро" запустить с помощью дефибриллятора.

"Он покинул нас. Мы сделали сердечную реанимацию. Это была остановка сердца", –  отметил медик.

Боэсен также говорил, что у врачей сборной Дании пока нет объяснений произошедшему.

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  • 12 июня Эриксен потерял сознание на 43-й минуте матча Евро-2020 Дания – Финляндия. Его реанимировали прямо на поле и увезли в больницу. Матч был прерван, но спустя время доигран. Финляндия победила со счетом 1:0.
  • Сборная Украины поддержала Эриксена, позже сообщалось, что он контактировал с сокомандниками из "Интера" и сборной Дании.

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Марк Сировой
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