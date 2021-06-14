"Я не сдамся". Футболист сборной Дании дал первый комментарий после остановки сердца
Переживший остановку сердца во время матча на Евро-2020 футболист сборной Дании и миланского "Интера" Кристиан Эриксен заявил, что не намерен сдаваться. Об этом он сказал в комментарии Gazetto Dello Sport, передает в Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
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"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что случилось. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сделали для меня", – сказал Эриксен.
Романо отметил, что Эриксен передал слова журналистам через своего менеджера.
Вчера врач сборной Дании Мортен Боэсен подтвердил на пресс-конференции, что сердце Эриксена остановилось во время матча, однако его удалось "довольно быстро" запустить с помощью дефибриллятора.
"Он покинул нас. Мы сделали сердечную реанимацию. Это была остановка сердца", – отметил медик.
Боэсен также говорил, что у врачей сборной Дании пока нет объяснений произошедшему.
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- 12 июня Эриксен потерял сознание на 43-й минуте матча Евро-2020 Дания – Финляндия. Его реанимировали прямо на поле и увезли в больницу. Матч был прерван, но спустя время доигран. Финляндия победила со счетом 1:0.
- Сборная Украины поддержала Эриксена, позже сообщалось, что он контактировал с сокомандниками из "Интера" и сборной Дании.
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