Футбол. Шевченко и Зеленский отреагировали на драматичное поражение Украины от Нидерландов
Сборная Украины по футболу "очень хорошо себя проявила" в матче Евро-2020 против Нидерландов, который она проиграла со счетом 3:2, заявил после поединка главный тренер команды Андрей Шевченко, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Президент Владимир Зеленский также похвалил команду в Facebook и ожидает победы в следующих двух матчах.
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Шевченко считает, что матч был интересным – с множеством моментов у обеих команд и интересными развитиями атак.
"Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0:2. Парни нашли в себе силы прессинговать...Команда очень хорошо себя проявила", – отметил главный тренер сборной Украины.
Шевченко сообщил, что у вингера Александра Зубкова заболела икроножная мышца, поэтому его срочно заменили в дебюте матча.
Тренер также считает "неплохой" игру Марлоса, который заменил Зубкова, но во втором тайме был заменен сам. "Он отработал, дал то, что мог", – сказал Шевченко, отметив, что замена связана с тактическими перестроениями, когда команде не хватало скорости.
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Главный тренер ожидает, что Северная Македония выйдет "с настроем" против Украины в следующем матче группы С. Сейчас же украинские футболисты вернутся в базовый лагерь в Бухаресте, где тренерский штаб будет смотреть на их восстановление, а также изучать будущего соперника, добавил он.
Зеленский написал в Facebook, что игра была очень сильной и эмоциональной, а футболисты боролись до последней секунды.
"А дальше – важные две игры и победа. Потому что то, что у вас написано на форме ("Слава Украине", "Героям Слава", – ред.), не затереть и не убрать. Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о вас", – добавил президент.
- 10 июня после запроса Российского футбольного союза УЕФА обязал убрать слоган "Героям слава" с формы Украины, но разрешил оставить надпись "Слава Украине" и карту с временно оккупированным РФ Крымом. После переговоров с УАФ стороны достигли "компромисса": поверх надписи "Героям слава" добавили еще одну карту и "Слава Украине".
- Вчера сборная Украины стартовала на Евро-2020 в матче против Нидерландов. Команда отыгралась со счета 0:2, благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, но в итоге проиграла, пропустив на последних минутах.
- Сейчас Украина занимает третье место в группе С на Евро-2020. Впереди – матчи с Северной Македонией (17 июня, 16:00) и Австрией (21 июня, 19:00).
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