Украина и УЕФА достигли компромисса. Поверх "Героям слава" добавят карту с Крымом

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Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава", а также изображение карты Украины с Крымом "сохраняются" на футболках игроков украинской сборной по футболу. Об этом по итогам переговоров с УЕФА сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"Итоги переговоров следующие: на миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава!", изображение карты Украины с ее неделимыми границами... Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция", – написал он.

"Мы доказали, что "Слава Украине", "Героям слава!", большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020", – добавил глава УАФ.

По словам Павелко, в УЕФА согласились, что еще в декабре прошлого года утвердили дизайн формы. Однако сейчас, с учетом нового решения, требовали полностью удалить или зарисовать лозунг "Слава Украине" на футболках игроков, участвующих в Евро-2020.

"Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса", – написал Павелко.

Как пояснил глава УАФ, на период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайном формы на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент – утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". "Лозунг "Героям слава" будет размещен за картой, в центре очертаний границ Украины", – написал Павелко.

Сейчас УАФ работает над изготовлением новой атрибутики и утвержденными сегодня футбольными символами Украины. Они будут использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях с их участием. В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 делегация Украины, по словам Павелко, будет носить значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине", "Героям слава".

ДОПОЛНЕНО В 20:59. В эфире Украина 24 Павелко более подробно рассказал о новом дизайне.

"Это будет новый дизайн внутренней стороны, который мы согласовали. Он будет выглядеть в виде нашего большого герба с нашим Тризубцем, и внизу будет подпись "Слава Украине". Он будет полностью поверх "Героям слава" расположен, и, получается, внутри Украины будет расположен "Героям слава"., – сказал глава УАФ.

Он уточнил, что это будет только для игроков, только на время Евро-2020. "Вне матчей, вне футбола этот слоган вполне может и продаваться, и использоваться", сказал Павелко.

По его словам, в УЕФА "настаивали на том, что это должно быть заклеено "Героям слава" или же как-то выведено".

Вадим Ребрина

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