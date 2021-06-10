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Скандал с формой сборной. Президент УАФ срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА

10.06.2021, 16:45
Скандал с формой сборной. Президент УАФ срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА - Фото
Андрей Павелко (фото - Andrii Pavelko, Facebook)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА на фоне скандала с формой сборной Украины на Евро-2020. Об этом он сообщил в Facebook.

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Павелко написал, что утром "срочно вылетел" в Рим, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА.

По его словам, вчера УАФ получила письмо от УЕФА о новых решениях по форме сборной Украины.

"В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!" Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины!" – написал он.

Павелко заверил, что УАФ всегда уважала международные спортивные и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы.

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Марк Сировой
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Андрей Павелко уефа форма сборная украины героям слава евро-2020 уаф
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