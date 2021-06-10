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У Зеленского отреагировали на скандал с запретом лозунга "Героям Слава" на форме сборной

10.06.2021, 15:11
У Зеленского отреагировали на скандал с запретом лозунга
Офис президента (Фото: пресс-служба ОП/Facebook)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является "абсолютно правильным и не может вызвать никаких оговорок", а ответ "Героям Слава!" записан в "душе каждого украинца". Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОП.

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"Украина уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства", – заявили представители Зеленского. 

В ОП добавили, что карта Украины на форме сборной "уж точно не вызывает никаких сомнений ни у кого в Европе".

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Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
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