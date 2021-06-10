У Зеленского отреагировали на скандал с запретом лозунга "Героям Слава" на форме сборной
В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является "абсолютно правильным и не может вызвать никаких оговорок", а ответ "Героям Слава!" записан в "душе каждого украинца". Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОП.
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"Украина уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства", – заявили представители Зеленского.
В ОП добавили, что карта Украины на форме сборной "уж точно не вызывает никаких сомнений ни у кого в Европе".
- 6 июня была представлена новая форма сборной: на ней изображена карта Украины с временно оккупированным РФ Крымом. Ее критиковали политики и футбольные чиновники России, однако в УЕФА сообщили, что утвердили форму на Евро-2020. Российский футбольный союз пожаловался на форму в УЕФА.
- Сегодня, 10 июня, Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать слоган "Героям слава!" с формы сборной Украины на Евро-2020.
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