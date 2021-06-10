УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины "Героям слава". Крым и "Слава Украине" оставил

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать слоган "Героям слава!" с формы сборной Украины на Евро-2020. Об этом сообщило со ссылкой на пресс-службу УЕФА российское издание Чемпионат, также эту информацию подтвердила Украинская ассоциация футбола в комментарии украинскому изданию Tribuna.com.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, рассмотрев запрос Российского футбольного союза, УЕФА разрешил оставить на форме карту Украины с временно оккупированным РФ Крымом, так как ООН считает его украинским. Также разрешили оставить слоган "Слава Украине!", который сам по себе в УЕФА сочли неполитическими.

Надпись "Героям слава!" в УЕФА решили запретить, так как посчитали, что в сочетании со словами "Слава Украине!" она несет политический смысл, пишут журналисты.

Международное агентство AFP без раскрытия деталей пишет, что "УЕФА требует, чтобы Украина внесла изменения в форму на Евро-2020 и убрала "политический" лозунг, который вызвал протесты со стороны России".

Tribuna.com со ссылкой на источник в УАФ пишет, что сейчас украинская сторона ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган на форме.

В УАФ на звонки LIGA.net не ответили. Сейчас идет пресс-конференция с участием пресс-секретаря сборной Александра Глывинского и футболистов Виталия Миколенко и Тараса Степаненко. На ней пока вопрос слогана "Героям слава!" на форме пока не поднимали. LIGA.net направила запросы в УАФ и Министерство иностранных дел Украины.

Читайте также: Футбол. Шевченко отреагировал на разгром Кипра и новую форму сборной Украины

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.