Футбол. Шевченко отреагировал на разгром Кипра и новую форму сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что его команда была свежее в матче с Кипром (победа 4:0), чем в предыдущих контрольных играх. Реакция России на новую форму команды его не интересует. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, которую транслировала Украинская ассоциация футбола.

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Шевченко считает, что удаление в составе Кипра в конце первого тайма не испортило игру. По его словам, тренерский штаб хотел обеспечить нагрузку на футболистов и просил их не уменьшать темп во второй половине встречи.

"Мы постоянно держали мяч, создавали моменты…Команда сегодня выглядела лучше, потому что была свежее, это видно невооруженным взглядом. Это позитивная информация для нас", – сказал Шевченко.

Он отметил, что эйфории от победы нет – матч с Кипром рассматривался как подготовка к финальной части Евро-2020, где будут совсем другие команды. "Этап нашей подготовки прошел очень хорошо, мы этим очень довольны", – подытожил тренер.

В то же время он отметил кадровые проблемы: из-за повреждений пока освобождены от тренировочного процесса футболисты "Динамо" Александр Тымчик и Виктор Цыганков. Перед вылетом на Евро-2020 тренера еще поговорят с врачами.

В конце пресс-конференции Шевченко также сказал, что его не интересует критика России новой формы сборной Украины.

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", – сказал он.

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Марк Сировой

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