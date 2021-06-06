Бывший тренер киевского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров получил работу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ребров стал главным тренером футбольного клуба из ОАЭ "Аль-Айн".

Клуб "Аль-Айн" был чемпионом ОАЭ в сезоне 2017/18 гг. В прошлом чемпионате ОАЭ "Аль-Айн" занял шестое место, это лишило команду возможности участия в международных турнирах.

4 июня стало известно, что Ребров покидает венгерский футбольный клуб "Ференцварош". Ребров работал в Ференцвароше с августа 2018 года и провел 161 матч. При нем клуб трижды выиграл чемпионат Венгрии, играл в группе Лиги Европы, впервые за 25 лет вышел в группу Лиги чемпионов.

Читайте интервью: Сергей Ребров: Без конкуренции в бизнесе и футболе делать нечего

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.