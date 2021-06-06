Ребров стал главным тренером футбольного клуба из ОАЭ
06.06.2021, 23:36
Сергей Ребров (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)
Бывший тренер киевского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров получил работу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается в Twitter клуба.
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Ребров стал главным тренером футбольного клуба из ОАЭ "Аль-Айн".
Клуб "Аль-Айн" был чемпионом ОАЭ в сезоне 2017/18 гг. В прошлом чемпионате ОАЭ "Аль-Айн" занял шестое место, это лишило команду возможности участия в международных турнирах.
- 4 июня стало известно, что Ребров покидает венгерский футбольный клуб "Ференцварош". Ребров работал в Ференцвароше с августа 2018 года и провел 161 матч. При нем клуб трижды выиграл чемпионат Венгрии, играл в группе Лиги Европы, впервые за 25 лет вышел в группу Лиги чемпионов.
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