Ребров уходит из Ференцвароша
04.06.2021, 15:45
Сергей Ребров (фото - ЕРА)
Тренер Сергей Ребров покидает венгерский футбольный клуб Ференцварош. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
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Ребров работал в Ференцвароше с августа 2018 года и провел 161 матч. При нем клуб трижды выиграл чемпионат Венгрии, играл в группе Лиги Европы, впервые за 25 лет вышел в группу Лиги чемпионов.
"Я рад, что смог поработать с такой популярной командой с многолетней историей", – приводит пресс-служба клуба слова Реброва.
Ференцварош также поблагодарил Реброва "за выдающуюся работу в команде".
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