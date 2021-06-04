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Ребров уходит из Ференцвароша

04.06.2021, 15:45
Ребров уходит из Ференцвароша - Фото
Сергей Ребров (фото - ЕРА)

Тренер Сергей Ребров покидает венгерский футбольный клуб Ференцварош. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Ребров работал в Ференцвароше с августа 2018 года и провел 161 матч. При нем клуб трижды выиграл чемпионат Венгрии, играл в группе Лиги Европы, впервые за 25 лет вышел в группу Лиги чемпионов.

"Я рад, что смог поработать с такой популярной командой с многолетней историей", – приводит пресс-служба клуба слова Реброва.

Ференцварош также поблагодарил Реброва "за выдающуюся работу в команде".

Читайте интервью: Сергей Ребров: Без конкуренции в бизнесе и футболе делать нечего

Денис Юдин
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футбол Сергей Ребров Ференцварош
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