"Слава Украине" и "Героям слава" утвердили футбольными символами Украины

Исполком Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил слоганы "Слава Украине!" и "Героям Слава!" официальными футбольными символами Украины. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

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Павелко отметил, что за его инициативу о футбольных символах Украины проголосовали все 45 членов исполкома. Официальный статус получили слоганы "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Также был утвержден большой герб – карта Украины с тризубом в центре, пишет глава УАФ. На ней присутствуют временно оккупированные Россией и ее наемниками территории Крыма и Донбасса.

Большой герб будут использовать вместе с малым гербом (тризуб с надписью "Ukraine") на всех официальных мероприятиях УАФ, матчах сборной Украины и мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене, объяснил Павелко.

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Марк Сировой

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