"Слава Украине" и "Героям слава" утвердили футбольными символами Украины
Исполком Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил слоганы "Слава Украине!" и "Героям Слава!" официальными футбольными символами Украины. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.
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Павелко отметил, что за его инициативу о футбольных символах Украины проголосовали все 45 членов исполкома. Официальный статус получили слоганы "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
Также был утвержден большой герб – карта Украины с тризубом в центре, пишет глава УАФ. На ней присутствуют временно оккупированные Россией и ее наемниками территории Крыма и Донбасса.
Большой герб будут использовать вместе с малым гербом (тризуб с надписью "Ukraine") на всех официальных мероприятиях УАФ, матчах сборной Украины и мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене, объяснил Павелко.
- Вчера СМИ сообщили, что после запроса Российского футбольного союза УЕФА обязал убрать слоган "Героям слава" с формы сборной Украины на Евро-2020. Однако разрешил оставить надпись "Слава Украине" и карту страны с временно оккупированным Россией Крымом.
- На переговоры с УЕФА в Рим срочно вылетел Павелко. Позже он решил созвать в онлайн-режиме Исполком УАФ, чтобы утвердить лозунги и карту официальными футбольными символами Украины.
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