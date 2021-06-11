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"Слава Украине" и "Героям слава" утвердили футбольными символами Украины

11.06.2021, 11:50
Форма сборной Украины по футболу (фото - Andrii Pavelko, Facebook)

Исполком Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил слоганы "Слава Украине!" и "Героям Слава!" официальными футбольными символами Украины. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

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Павелко отметил, что за его инициативу о футбольных символах Украины проголосовали все 45 членов исполкома. Официальный статус получили слоганы "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Также был утвержден большой герб – карта Украины с тризубом в центре, пишет глава УАФ. На ней присутствуют временно оккупированные Россией и ее наемниками территории Крыма и Донбасса.

Большой герб будут использовать вместе с малым гербом (тризуб с надписью "Ukraine") на всех официальных мероприятиях УАФ, матчах сборной Украины и мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене, объяснил Павелко.

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Марк Сировой
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