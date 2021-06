УАФ хочет признать лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" официальными символами футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко предложил сделать лозунги на футболках украинской сборной официальными футбольными символами Украины, а также утвердить изображение малого и большого герба. Об этом он сообщил в Facebook.

Он подчеркнул, что эти футбольные символы уже давно признаны украинскими болельщиками и футбольной общественностью, а теперь они должны быть "защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства".

"Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию УАФ, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и команды Андрея Шевченко", – отметил Павелко.

По его словам, вопросы о лозунгах, гербе и карте Украины на футболках украинской сборной будут вынесены на рассмотрение онлайн-заседания членов исполкома ассоциации 11 июня. Переговоры с УЕФА также продолжатся сегодня.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку и неравнодушие, подчеркнув, что попытка убрать с футболок "два напечатанных в середине слова" в итоге привела к тому, что все соцсети сейчас и международные СМИ сейчас пишут: "Glory to Ukraine! Glory to the heroes!"

