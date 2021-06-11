Футбол | Сегодня стартует Евро-2020: что известно о турнире, когда смотреть матчи сборной Украины
Сегодня, 11 июня, начинается чемпионат Европы по футболу – Евро-2020. В нем участвует и сборная Украины.
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В матче-открытии Евро-2020 встретятся сборные Турции и Италии на Стадио Олимпико в Риме. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет в пятницу 11 июня на каналах Украина, Футбол 1, Футбол 2, платформах MEGOGO и OLL.TV. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, но трансляции начнутся в 21:35, так как будут показывать и церемонию открытия турнира.
Всего на Евро-2020 будет шесть групп по четыре команды, в которых каждая сборная проведет по матчу с каждым соперником.
Сборная Украины находится в группе С, где сыграет такие матчи:
- Украина – Нидерланды, воскресенье 13 июня в 22:00 по Киеву, стадион Йохан Кройфф Арена, Амстердам;
- Украина – Северная Македония, четверг 17 июня в 16:00, Национальный стадион в Бухаресте;
- Украина – Австрия, понедельник 21 июня в 19:00, Национальный стадион в Бухаресте.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Со стадии 1/8 начинается этап плей-офф: победитель матча будет проходить в следующую стадию (1/4, полуфинал, финал), а проигравший – покидать турнир. Ничья на этапе плей-офф невозможна: при равном счете в конце матча команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут, а если и в них победителя не выявят – будут бить серию пенальти.
Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Победитель получит главный трофей турнира – кубок Анри Делоне, вручаемый чемпионам Европы с 1960 года.
Особенность Евро-2020 – у турнира нет страны-хозяйки. Матчи будут проходить в Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье.
- Вчера СМИ сообщили, что после запроса Российского футбольного союза УЕФА обязал убрать слоган "Героям слава" с формы сборной Украины на Евро-2020. Однако разрешил оставить надпись "Слава Украине" и карту страны с временно оккупированным Россией Крымом.
- На переговоры с УЕФА в Рим срочно вылетел президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. УАФ намерена признать слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" официальными футбольными символами Украины.
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