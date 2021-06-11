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Футбол | Сегодня стартует Евро-2020: что известно о турнире, когда смотреть матчи сборной Украины

11.06.2021, 10:20
Сегодня стартует Евро-2020: что известно о турнире, когда смотреть матчи сборной Украины - Фото
Главный трофей Евро-2020 - кубок Анри Делоне (фото - UEFA EURO 2020, Facebook)

Сегодня, 11 июня, начинается чемпионат Европы по футболу – Евро-2020. В нем участвует и сборная Украины.

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В матче-открытии Евро-2020 встретятся сборные Турции и Италии на Стадио Олимпико в Риме. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет в пятницу 11 июня на каналах Украина, Футбол 1, Футбол 2, платформах MEGOGO и OLL.TV. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, но трансляции начнутся в 21:35, так как будут показывать и церемонию открытия турнира.

Всего на Евро-2020 будет шесть групп по четыре команды, в которых каждая сборная проведет по матчу с каждым соперником.

Сборная Украины находится в группе С, где сыграет такие матчи:

- Украина – Нидерланды, воскресенье 13 июня в 22:00 по Киеву, стадион Йохан Кройфф Арена, Амстердам;

- Украина – Северная Македония, четверг 17 июня в 16:00, Национальный стадион в Бухаресте;

- Украина – Австрия, понедельник 21 июня в 19:00, Национальный стадион в Бухаресте.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Со стадии 1/8 начинается этап плей-офф: победитель матча будет проходить в следующую стадию (1/4, полуфинал, финал), а проигравший – покидать турнир. Ничья на этапе плей-офф невозможна: при равном счете в конце матча команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут, а если и в них победителя не выявят – будут бить серию пенальти.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Победитель получит главный трофей турнира – кубок Анри Делоне, вручаемый чемпионам Европы с 1960 года.  

Особенность Евро-2020 – у турнира нет страны-хозяйки. Матчи будут проходить в Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье.

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Марк Сировой
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