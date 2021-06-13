Украина поддержала потерявшего сознание футболиста из Дании: какое его состояние сейчас

Сборная Украины по футболу поддержала футболиста сборной Дании Кристиана Эриксона, который вчера потерял сознание посреди матча Евро-2020 с Финляндией. Сейчас он в стабильном состоянии и уже пообщался с Федерацией футбола Дании.

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"Андрей Шевченко (главный тренер сборной, – ред.) и национальная команда Украины в поддержку Кристиана Эриксона: Кристиан, держись, мы с тобой!" – написали на официальной странице Украинской ассоциации футбола в Instagram.

Федерация футбола сборной Дании сообщила в Twitter, что сегодня разговорили с Эриксеном.

"Он передал приветствия товарищам по команде. Его состояние стабильное. Он продолжит находиться в госпитале для дальнейшего обследования", – говорится в сообщении.

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Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Джузеппе Маротта, гендиректор миланского Интера, за который выступает датчанин, сказал Sky Sport Italia, что Эриксен вчера написал в командный чат, чтобы успокоить партнеров. "Мы прожили полдня, полные трепета и страха", – добавил функционер.

Вчера Эриксен потерял сознание на 43-й минуте матча Евро-2020 Дания – Финляндия. Его реанимировали прямо на поле и увезли в больницу. Матч был прерван, но спустя время доигран. Финляндия победила со счетом 1:0.

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Марк Сировой

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