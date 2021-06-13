Сегодня футбольная сборная Украины с Нидерландами сыграют свой первый матч на Евро-2020 в группе С. Поединок пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена", домашнем поле местного "Аякса".

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Онлайн трансляцию Украина – Нидерланды можно посмотреть в воскресенье 13 июня в 22:00 на каналах ТРК Украина, Футбол 1 / 2 и платформе OLL.TV.

В параллельном матче группы С будут играть Австрия и Северная Македония. Украина и Нидерланды также сыграют с ними в течение восьми дней.

Сборная Украины готовилась к Евро-2020 с середины мая. В рамках подготовки подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Бахрейном (1:1), минимально обыграли Северную Ирландию (1:0) и разгромили Кипр (4:0).

Перед поездкой на чемпионат Европы Шевченко отмечал, что не могут набрать форму из-за повреждений хавбек "Динамо" Виктор Цыганков и защитник киевского клуба Александр Тымчик. Всего в заявку сборной Украины на Евро-2020 попали 26 футболистов.

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Сборная Нидерландов при подготовке к Евро-2020 оранжевые расписали мировую с Шотландией (2:2) и разгромили Грузию (3:0).

На чемпионат Европы из-за травмы не поехал лидер нидерландской обороны и один из лучших защитников мира – Вирджил ван Дейк. Также с Украиной не сыграет другой ключевой защитник оранжевых – Маттейс де Лигт, сообщал на пресс-конференции главный тренер команды Франк де Бур.

Ранее сборная Украины дважды встречалась с Нидерландами в товарищеских матчах. В 2008-м украинцы проиграли со счетом 3:0, а в 2010-м сыграли вничью 1:1.

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Марк Сировой

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