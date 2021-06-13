UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами видео

13.06.2021, 08:41
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Спецслужбы прослушивали Медведчука минимум четыре года: видео — Bihus.info
Спецслужбы прослушивали Медведчука минимум четыре года: видео — Bihus.info

Сегодня футбольная сборная Украины с Нидерландами сыграют свой первый матч на Евро-2020 в группе С. Поединок пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена", домашнем поле местного "Аякса".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Онлайн трансляцию Украина – Нидерланды можно посмотреть в воскресенье 13 июня в 22:00 на каналах ТРК Украина, Футбол 1 / 2 и платформе OLL.TV.

В параллельном матче группы С будут играть Австрия и Северная Македония. Украина и Нидерланды также сыграют с ними в течение восьми дней.

Сборная Украины готовилась к Евро-2020 с середины мая. В рамках подготовки подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Бахрейном (1:1), минимально обыграли Северную Ирландию (1:0) и разгромили Кипр (4:0).

Перед поездкой на чемпионат Европы Шевченко отмечал, что не могут набрать форму из-за повреждений хавбек "Динамо" Виктор Цыганков и защитник киевского клуба Александр Тымчик. Всего в заявку сборной Украины на Евро-2020 попали 26 футболистов.

Читайте также: Евро-2020. Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге

Сборная Нидерландов при подготовке к Евро-2020 оранжевые расписали мировую с Шотландией (2:2) и разгромили Грузию (3:0).

На чемпионат Европы из-за травмы не поехал лидер нидерландской обороны и один из лучших защитников мира – Вирджил ван Дейк. Также с Украиной не сыграет другой ключевой защитник оранжевых – Маттейс де Лигт, сообщал на пресс-конференции главный тренер команды Франк де Бур.

Ранее сборная Украины дважды встречалась с Нидерландами в товарищеских матчах. В 2008-м украинцы проиграли со счетом 3:0, а в 2010-м сыграли вничью 1:1. 

Читайте также: УЕФА подписал контракт с Газпромом перед решением по Украине. Мельник: Это подозрительно

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол видео трансляция онлайн сборная украины сборная евро-2020 сборная нидерландов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 