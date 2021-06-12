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УЕФА подписал контракт с Газпромом перед решением по Украине. Мельник: Это подозрительно

12.06.2021, 14:20
УЕФА подписал контракт с Газпромом перед решением по Украине. Мельник: Это подозрительно - Фото
Андрей Мельник (скриншот из видео канала Прямий)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает "более чем подозрительным", что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сначала подписал контракт с российским Газпромом, а затем удовлетворил жалобу РФ на форму национальной сборной Украины на Евро-2020. Об этом он заявил в комментарии Bild.

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19 мая Газпром и УЕФА, по данным Bild, объявили о подписании спонсорского соглашения. С тех пор у Газпрома появились партнерские права на Евро-2020. По данным инсайдеров, сумма сделки – не менее 50 млн евро.

"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет жалобу России на нашу футболку чемпионата Европы всего через несколько дней после подписания спонсорского контракта с российской госкомпанией Газпром, является более чем подозрительным", – говорит посол Украины в Германии Андрей Мельник. 

В издании отмечают, что ситуация вокруг формы нацсборной Украины показывает, "насколько далеко заходит влияние России после миллионной сделки". Ведь УЕФА призвали убрать слоган "Героям слава" с формы из-за жалобы РФ, хотя раньше у УЕФА "не было проблем" с футболкой. Также издание уточняет, что в апреле менеджер Газпрома был избран членом исполкома УЕФА.

Владислав Сердюк
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Россия уефа андрей мельник
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