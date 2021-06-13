Евро-2020. Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге

Сборная Бельгии по футболу разгромила сборную России со счетом 3:0 в матче Евро-2020 на стадионе "Газпром Арена" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

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Сборная Бельгии была фаворитом встречи: она занимает первое место во всемирной рейтинге сборных ФИФА, Россия – лишь 38-я.

Первый гол уже на 10 минуте матча забил бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку. После подачи с фланга он воспользовался нелепой игрой российских защитников (Андрей Семенов пропустил мяч между ног) и пробил в дальний от вратаря угол.

В момент голевой передачи Лукаку находился в офсайде. Судьи пересматривали момент с помощью системы видеоповторов VAR, однако главный арбитр Антонио Матео Лаос засчитал взятие ворот, видимо, аргументировав тем, что мяч попал к Лукаку от внутренней стороны бедра Семенова.

Второй гол забил на 34 минуте вышедший на замену Тома Менье из дортмундской "Боруссии". Он воспользовался хаосом в штрафной России, "отклеился" от Дениса Черышева и с нескольких метров расстрелял ворота Антона Шунина.

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Поставил точку в матче все тот же Лукаку. После разрезной передачи Менье на 88-й он вышел один на один с Шуниным и забил свой второй гол.

На данный момент Лукаку – лучший бомбардир турнира.

У России не было шансов отыграться. Единственный более-менее опасный момент был у натурализованного бразильца Марио Фернандеса, однако с его ударом головой после подачи с углового справился голкипер бельгийцев Тибо Куртуа.

3:0. Бельгия громит Россию в Санкт-Петербурге и выходит в лидеры группы В на Евро-2020. В параллельном матче группы Финляндия минимально обыграла Данию, благодаря голу Йоэля Похьянпало.

Евро-2020 началось 11 июня матчем Италия 3:0 Турция.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 сегодня матчем против сборной Нидерландов.

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Фото – ЕРА

Марк Сировой

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