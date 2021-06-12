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Евро-2020. Матч Дания – Финляндия прервали, футболист Эриксен потерял сознание: видео

12.06.2021, 20:09
Евро-2020. Матч Дания – Финляндия прервали, футболист Эриксен потерял сознание: видео - Фото
Инцидент с Эриксеном (фото - uefa.com)
обновлено

Сегодня в рамках первого тура Евро-2020 проходит матч Дания – Финляндия. Однако игру пришлось остановить – 29-летний полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на поле.

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Инцидент произошел на 43-й минуте игры, при этом никаких травм футболист от других игроков не получал. После случившегося игру остановили, на поле выбежали медики, которые начали выполнять реанимационные процедуры, используя, в том числе, дефибриллятор.

На сайте УЕФА написали, что матч остановлен "из-за чрезвычайной медицинской ситуации". Пауза в игре затянулась свыше десяти минут, затем игрока унесли с поля на каталке под аплодисменты болельщиков.

Позже в УЕФА заявили, что врачам удалось стабилизировать состояние Эриксона. Сперва игру хотели перенести на завтра, 13 июня, на 12:00, но потом, по просьбе игроков обеих команд, в УЕФА согласились продолжить матч сегодня. 

Матч возобновится в 21:30, будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, за ними последует пятиминутный перерыв и второй тайм.

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Дарья Мостовая
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