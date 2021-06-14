Напряженный матч. Украина уступила Нидерландам в своей первой игре на Евро-2020: фото

13 июня футбольные сборные Украины и Нидерланды сыграли свой первый матч на Евро-2020 в группе С. Поединок состоялся в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена", домашнем поле местного "Аякса". Украинцы проиграли – пропустили три мяча, забили два.

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Первый тайм закончился со счетом 0:0, во втором забили все пять голов – 3:2.

Мячи забили: Джорджинио Вейналдум (52-я и 59-я минуты), Андрей Ярмоленко (75-я минута), Роман Яремчук (79-я минута), Дензел Дюмфрис (85-я минута).

Сборная Украины готовилась к Евро-2020 с середины мая. В рамках подготовки подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Бахрейном (1:1), минимально обыграли Северную Ирландию (1:0) и разгромили Кипр (4:0).

Ранее сборная Украины дважды встречалась с Нидерландами в товарищеских матчах. В 2008-м украинцы проиграли со счетом 3:0, а в 2010-м сыграли вничью 1:1.

В матче 13 июня букмекеры считали фаворитом нидерландцев: ставки на их победу принимали с коэффициентом около 1.5, на победу Украины – 6-6.5, на ничью – 4.3.

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Наталия Медведева

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