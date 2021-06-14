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"Не считаю себя героем". Вратарь сборной Украины прокомментировал матч с Нидерландами

14.06.2021, 07:52
Георгий Бущан в матче Нидерланды 3 - 2 Украина, Евро-2020 (фото - ЕРА)

Вратарь сборной Украины по футболу Георгий Бущан не считает себе героем матча Евро-2020 против Нидерландов, в котором украинцы хоть и проиграли 3:2, но несколько раз спасались от пропущенных голов, благодаря его сейвам. Об этом он заявил после игры в эфире программы Великий футбол на канале Футбол 1.

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Журналист сказал, что Бущан провел невероятный матч, сделал много сейвов в первом тайме – и его, очевидно, можно назвать его героем поединка с Нидерландами.

"Это смотря с какой стороны посмотреть. Я не считаю себя героем. Не хватило нам, наверное, в концовке чуть-чуть внимания. Но мы не вешаем нос, готовимся к следующему матчу с повышенной концентрацией", – ответил вратарь.

Бущан сказал, что в целом игрой сборной Украины он доволен. Он согласился, что второй тайм в исполнении украинских футболистов дает повод для оптимизма.

"Мы ставим максимальные задачи, максимальные цели. К сожалению, сегодня не получилась концовка. Но я верю в команду, верю в наше будущее на Евро", – сказал голкипер.

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Марк Сировой
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