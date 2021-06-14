"Не считаю себя героем". Вратарь сборной Украины прокомментировал матч с Нидерландами

Вратарь сборной Украины по футболу Георгий Бущан не считает себе героем матча Евро-2020 против Нидерландов, в котором украинцы хоть и проиграли 3:2, но несколько раз спасались от пропущенных голов, благодаря его сейвам. Об этом он заявил после игры в эфире программы Великий футбол на канале Футбол 1.

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Журналист сказал, что Бущан провел невероятный матч, сделал много сейвов в первом тайме – и его, очевидно, можно назвать его героем поединка с Нидерландами.

"Это смотря с какой стороны посмотреть. Я не считаю себя героем. Не хватило нам, наверное, в концовке чуть-чуть внимания. Но мы не вешаем нос, готовимся к следующему матчу с повышенной концентрацией", – ответил вратарь.

Бущан сказал, что в целом игрой сборной Украины он доволен. Он согласился, что второй тайм в исполнении украинских футболистов дает повод для оптимизма.

"Мы ставим максимальные задачи, максимальные цели. К сожалению, сегодня не получилась концовка. Но я верю в команду, верю в наше будущее на Евро", – сказал голкипер.

Вчера сборная Украины стартовала на Евро-2020 в матче против Нидерландов. Команда отыгралась со счета 0:2, благодаря голам Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, но в итоге проиграла, пропустив на последних минутах.

Сейчас Украина занимает третье место в группе С на Евро-2020. Впереди – матчи с Северной Македонией (17 июня, 16:00) и Австрией (21 июня, 19:00).

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Марк Сировой

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