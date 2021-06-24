Посол Швеции потроллил сборную Украины мемом за выход в 1/8 Евро-2020, польский ответил

Шведский посол в Киеве потроллил сборную Украины по футболу за то, что в 1/8 финала Евро-2020 она вышла за счет удачного стечения обстоятельств, среди которых основное – вчерашняя победа сборной Швеции над польской командой.

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Томас Тайберг выложил в Twitter мем, на котором изображена группа рабочих-"бездельников", которые наблюдают, как работает лишь один из них. Все подписаны именами украинских футболистов, и только работяга – как "Швеция".

"Всегда рады услужить", – подписал картинку дипломат.

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Пост тут же прокомментировал другой картинкой посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Он прикрепил фото польского футболиста с искаженным гневом лицом и надписью: "Улыбается по-польски".

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Евгений Пилипенко

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