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Посол Швеции потроллил сборную Украины мемом за выход в 1/8 Евро-2020, польский ответил

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 07:34
Посол Швеции потроллил сборную Украины мемом за выход в 1/8 Евро-2020, польский ответил - Фото
Фото: ЕРА

Шведский посол в Киеве потроллил сборную Украины по футболу за то, что в 1/8 финала Евро-2020 она вышла за счет удачного стечения обстоятельств, среди которых основное – вчерашняя победа сборной Швеции над польской командой.

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Томас Тайберг выложил в Twitter мем, на котором изображена группа рабочих-"бездельников", которые наблюдают, как работает лишь один из них. Все подписаны именами украинских футболистов, и только работяга – как "Швеция".

"Всегда рады услужить", – подписал картинку дипломат.

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Пост тут же прокомментировал другой картинкой посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Он прикрепил фото польского футболиста с искаженным гневом лицом и надписью: "Улыбается по-польски".

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Евгений Пилипенко
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Бартош Цихоцкий футбол швеция сборная украины мем юмор Тобиас Тайберг
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