Посол Швеции потроллил сборную Украины мемом за выход в 1/8 Евро-2020, польский ответил
Шведский посол в Киеве потроллил сборную Украины по футболу за то, что в 1/8 финала Евро-2020 она вышла за счет удачного стечения обстоятельств, среди которых основное – вчерашняя победа сборной Швеции над польской командой.
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Томас Тайберг выложил в Twitter мем, на котором изображена группа рабочих-"бездельников", которые наблюдают, как работает лишь один из них. Все подписаны именами украинских футболистов, и только работяга – как "Швеция".
"Всегда рады услужить", – подписал картинку дипломат.
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Пост тут же прокомментировал другой картинкой посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Он прикрепил фото польского футболиста с искаженным гневом лицом и надписью: "Улыбается по-польски".
- Сборная Украины вышла в плей-офф как одна из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих группах. Команда Шевченко проиграла Нидерландам (3:2), победила Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).
- Сборная Швеции будет играть в плей-офф на правах победителя группы Е. Она сыграла вничью с Испанией (0:0), обыграла Словакию (1:0) и Польшу (3:2).
- Матч 1/8 финала Швеция–Украина состоится 29 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
- Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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