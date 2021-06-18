Футбол. "Шахтер" купил форварда амстердамского "Аякса"

Футбольный клуб "Шахтер" подписал пятилетний контракт с центрфорвардом из "Аякса" Лассина Траоре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Лассина Траоре родился 21 января 2001 года в Бобо-Диуласо (Буркина-Фасо). Футбольную карьеру начал в клубе "Рахимо". В 16 лет стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны.

В мае 2019-го дебютировал в Эредивизи за амстердамский "Аякс". За три сезона в Нидерландах провел во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей.

"Шахтер" – большой клуб с отличным наставником из Италии. Это стало основной причиной моего решения приехать сюда", – сказал нападающий Лассина Траоре в первом интервью в новом клубе.

13 июня "Шахтер" сообщил о подписании пятилетнего контракта с полузащитником Педриньо, который до этого играл за "Бенфику". "Шахтер" заплатил за Педриньо 18 млн евро.

15 июня ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды, которая в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге чемпионата Украины.

Наталия Медведева

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