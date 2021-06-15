Футбол. В ФК "Шахтер" создали женскую команду

В футбольном клубе "Шахтер" создали женскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"ФК "Шахтер" объявляет о создании команды, которая в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины", – говорится в заявлении.

Как отмечается, клуб уже начал работу по формированию игрового состава команды и планированию тренировочного процесса.

В ФК "Шахтер" сообщили, что новая команда создана в соответствии со стратегическим планом развития женского футбола в Украине на 2020–2024 годы, утвержденным исполкомом УАФ, в котором говорится, что клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.

В ноябре 2020 года в Саудовской Аравии, где женщинам только в 2018-ом разрешили смотреть матчи на стадионах, стартовала первая женская футбольная лига.

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Наталия Медведева

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