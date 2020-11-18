В Саудовской Аравии начался первый женский чемпионат по футболу: видео
Буквально в 2018 году женщинам в Саудовской Аравии впервые разрешили смотреть футбольные матчи на стадионах
В Саудовской Аравии, где только два года назад женщинам разрешили смотреть матчи на стадионах, стартовала первая женская футбольная лига. Об этом сообщает BBC.
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За кубок чемпионата борются 24 команды из Эр-Рияда, Джидды и Даммама. Всего в турнире участвуют более 600 футболисток. Общий призовой фонд – 500 000 саудовских риалов ($133 000).
Матчи открытия не транслировались по местному телевидению, однако саудовские СМИ широко осветили это событие.
الدوري النسائي لكرة القدم ينطلق اليوم لأول مرة في تاريخ الرياضة #السعودية.. شاهد استعدادات فريق @EasternFlamesFC قبل مباراته الأولى في المنطقة الشرقية.— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2020
عبر:@ahalosaimi pic.twitter.com/MUD1lYzGrj
Критики правительства СА отнеслись к событию скептически. Они считают, что проведение чемпионата призвано прикрыть плохие показатели соблюдения прав человека в стране.
Буквально в 2018 году женщинам королевства впервые разрешили смотреть футбольные матчи на стадионах. В течение многих лет власти, ссылаясь на ислам, отказывали женщинам в праве участвовать в спортивных мероприятиях.
- В июне 2018 г в Саудовской Аравии женщины впервые получили водительские удостоверения.
- В 2019 г женщинам в СА разрешили путешествовать самостоятельно – гражданки старше 21 года могут подать заявление на получение паспорта без разрешения опекуна-мужчины.
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