В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим путешествовать

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В Саудовской Аравии женщины старше 21 года могут подать заявление на получение паспорта без разрешения опекуна-мужчины. Об этом сообщает Би-би-си.

Власти Саудовской Аравии внесли соответствующие изменения в ряд законов.

До этого женщинам приходилось спрашивать разрешения у опекуна-мужа, отца или другого родственника-мужчины для получения паспорта или поездки за границу.

"Королевские указы также предоставляют женщинам право регистрировать рождение ребенка, брак или развод. Также для женщин расширены возможности трудоустройства, без какой-либо дискриминации по признаку пола, инвалидности или возраста", - отмечается в сообщении.

4 января 2019 года сообщалось, что в Саудовской Аравии начнут оповещать женщинам о разводе с помощью смс-сообщениий. Раньше мужья могли расстаться с женами и не говорить им об этом.