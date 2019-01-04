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04.01.2019, 23:16

В Саудовской Аравии женщинам будут сообщать о разводе смс-ками

В Саудовской Аравии женщинам будут сообщать о разводе смс-ками - Фото
Фото: EPA

Ранее мужья могли расстаться с женами и не уведомлять их об этом

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В Саудовской Аравии начнут оповещать женщинам о разводе с помощью смс-сообщениий. Раньше мужья могли расстаться с женами и не говорить им об этом. Новое законодательство вступит в силу с 6 января. Об этом сообщает Bloomberg.

"Закон гарантирует, что права женщины при разводе будут соблюдены", - рассказала юрист Нисрин аль-Гамди.

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Этот очередной шаг постепенного расширяет прав женщин в стране в рамках программы Vision 2030, которую проводит наследный принц Мухаммед бин Салман.

По его инициативе, в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить авто и заходить на стадионы. Также в стране впервые за 35 лет разрешили кинотеатры.

Ранее в Саудовской Аравию впервые в истории назначили послом женщину

При этом Эр-Рияд продолжает притеснять женщин. Они не имеют права получить паспорт без предварительного согласия власти, не могут самостоятельно и свободно выезжать за границу или учиться по государственной программе.

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Теги: саудовская аравия, права женщин, женщины, развод
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