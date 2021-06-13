Футбол. "Шахтер" подписал контракт с игроком "Бенфики" – за Педриньо заплатили 18 млн евро
Сегодня, 13 июня, донецкий футбольный клуб "Шахтер" сообщил о подписании контракта с полузащитником Педриньо. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Как отмечается, соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет.
По информации португальской "Бенфики", "Шахтер" заплатил за Педриньо 18 млн евро.
Как сообщили в "Шахтере", Педро Витор Делмино да Силва (Педриньо) родился 13 апреля 1998 года в Масейо (Алагоас, Бразилия), его рост 172 см. Амплуа в предыдущих клубах: правый вингер
Педриньо начинал карьеру в бразильском "Коринтиансе", за который выступал с 2017 по 2020 год (134 игры, 11 мячей). С этим клубом он в 2017, 2018 и 2019 годах выигрывалЛигу Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу). Чемпион Бразилии – 2017-го. Выступал за олимпийскую сборную страны.
В августе 2020-го Педриньо перешел в португальскую "Бенфику". В минувшем сезоне поучаствовал в 31 матче, забил один гол.
Как отмечали в football.ua, Педриньо становится вторым самым дорогим приобретением "Шахтера". Первое место у Бернарда, за которого клуб заплатил 25 млн, на третьем – бразилец Тайсон за 15,24 млн.
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