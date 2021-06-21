Россия проиграла Дании с разгромным счетом: итоги третьего тура ЕВРО-2020 в группах B и C

Сегодня, 21 июня 2021 года, завершились матчи третьего тура группового этапа ЕВРО-2020 в группах B и C.

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Матч сборной Украины против сборной Австрии закончился поражением подопечных Андрея Шевченко со счетом 0:1. Гол на 21 минуте матча забил Кристоф Баумгартнер.

Сборная Нидерландов обыграла сборную Северной Македонии со счетом 3:0. На 24 минуте гол забил Мемфис Делай, на 51 и 58 – Джорджиньо Вейналдум.

Сборная России проиграла сборной Дании со счетом 4:1. На 38 минуте матча гол забил Миккель Дамсгор, на 59 – Юссуф Поульсен, на 79 – Андреас Кристенсен, на 82 – Йоаким Мехле, у россиян на 70 минуте уменьшить разрыв в счете удалось Артему Дзюбе с пенальти.

Сборная Бельгии обыграла сборную Финляндии со счетом 2:0, голы забили Лукаш Градецкий на 74 минуте и Ромелу Лукаку на 81 минуте матча.

14 июня 2021 года Украина в первом туре проиграла Нидерландам со счетом 3:2.

17 июня во втором туре сборная Украины выиграла у сборной Северной Македонии 2:1.

Денис Юдин

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