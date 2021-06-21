Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 со счетом 0:1 – фото

Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 со счетом 0:1. У нее остаются шансы выйти в 1/8 финала.

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На 21 минуте матча Кристоф Баумгартнер забил гол после подачи с углового от Давида Алабы.

У сборной Украины было несколько возможностей сравнять счет, но их не удалось реализовать.

У сборной Украины остается шанс выйти в 1/8 финала, если две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо наберут меньше трех баллов, либо у них будет худшая разница мячей.

14 июня 2021 года Украина в первом туре проиграла Нидерландам со счетом 3:2.

17 июня во втором туре сборная Украины выиграла у сборной Северной Македонии 2:1.

Денис Юдин

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